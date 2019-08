Nog maar net geredde zwaan sterft vrijwel meteen nadat ze weer werd vrijgelaten

Lima raakte verstrengeld in planten en verdronk. Foto: if

Leuven - Een triestig tafereel aan de Abdij van Park in Leuven. De gewonde zwaan die vorige week nog gered werd door de Vogelbescherming, is kort na zijn vrijlating overleden.

“Ik heb het er heel moeilijk mee”, zegt een trieste Marc Annemans, regiocoördinator van de Vogelbescherming. “Samen met mijn collega Linus heb ik het dier maandag gered”, zegt hij. “Hij liep mank door een oude breuk, maar verder was het een sterke, gezonde zwaan. We hadden hem Lima gedoopt, naar Linus en Marc. Na enkele dagen verzorging hebben we hem vrijdagmiddag opnieuw vrijgelaten aan de Parkvijver.”

De zwaan sprong vrolijk in het water, en daarmee leek de zaak geklonken. Maar vrijdag om 1.30 uur ’s nachts kreeg Marc een oproep van de Abdij Van Park. Hij sprong meteen in zijn wagen en speurde de vijver af met een zoeklicht. Daar vond hij de roerloze zwaan. “Het was inderdaad onze Lima”, treurt Marc. “Hij was met beide poten verstrengeld geraakt in de planten net onder het water. Lima was verdronken.”

“Nog nooit meegemaakt”, zucht Marc. “Maar de Abdij van Park treft geen schuld. De vijvers zijn er altijd piekfijn verzorgd en ik zie er nooit afval slingeren. Hoewel we geregeld interventies doen in groot-Leuven, was dit onze eerste tussenkomst aan deze vijver.”

Ook schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen) betreurt het voorval. “Dit is een heel triestige gebeurtenis, en we moeten zien hoe we die in de toekomst kunnen vermijden.”