13 Belgische vrouwen kregen eerste kind toen ze 50 of ouder waren: “Denk toch aan het kind”

Elke maand wordt een vrouw ouder dan 49 jaar voor het eerst moeder. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. “Niet dat het gezond is”, zegt Hendrik Cammu, gynaecoloog bij het UZ in Brussel. “Het risico op problemen is veel groter op oudere leeftijd. En denk ook eens aan het kind: als het afgestudeerd is, ben jij al 68.”

Jaar na jaar worden meer oudere vrouwen voor het eerst moeder. In ons land kregen 1.283 vrouwen ouder dan 39 in 2015 hun eerste kind. In 2017 waren dat al 1.410 vrouwen. Ook in de categorie 50 en ouder ...