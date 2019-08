Domper voor Tottenham: sterspeler Dele Alli mist seizoensstart door blessure

Tottenham zal het bij aanvang van de Premier League zonder zijn Engelse middenvelder Dele Alli moeten doen. Hij staat enkele weken aan de kant met een probleem aan de hamstrings, zo liet zijn coach Mauricio Pochettino zondag weten.

“Ik denk niet dat hij klaar geraakt voor de seizoensstart”, aldus Pochettino na een 1-1 gelijkspel in een oefenwedstrijd tegen Inter in Milaan zondag. In die vriendschappelijke wedstrijd speelden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen ieder een helft. “We verwachten hem binnen enkele weken terug, maar zijn toch ongerust”, ging de Tottenham-manager verder over Alli. “Hij is nog maar 23 jaar, maar had de laatste jaren al vaak problemen aan de hamstrings.”

Tottenham opent zijn Premier League-campagne aanstaande zaterdag thuis tegen promovendus Aston Villa.