De conclusies van de speeldag: sommige clubs zijn helemaal niet klaar, en er is een zevende ploeg voor Play-off 1

De tweede speeldag van de Jupiler Pro League was - net zoals de competitiestart van vorig seizoen - er één van stevige pakken slaag. Vijf conclusies.

1. Veel hoge uitslagen, en dat is geen toeval

Club Brugge (6-0 tegen STVV), Standard (4-0 tegen Zulte Waregem), AA Gent (6-1 tegen Eupen) en Antwerp (4-1 tegen Waasland-Beveren): allemaal Play-off 1-kandidaten die rechterkolommeelopers even een potje vernederden. Graadmeters? Welnee. Hooguit een confrontatie tussen ploegen die al voor 90% klaar zijn met hun huiswerk en ploegen die ongegeneerd afwachten of het überhaupt nog wel nodig is huiswerk te maken. Competitievervalsing zonder keukens te bestellen. Want reken maar dat diezelfde ploegen er over een maand helemaal anders uitzien.

Foto: Photo News

Wat wil je ook? Maar één van de acht rechterkolomploegen hoeft op het einde te degraderen, en iedereen heeft nog tot 1 september om nog snel-snel ergens wat goed(kop)e spelers op te duikelen. Je zou het voor minder even aankijken vooraleer je je portefeuille opentrekt.

2. Kampioen Genk laat het meteen afweten

De topploeg die het het meest heeft laten afweten is niet toevallig ook degene die nog het meest in de steigers staat. Ianis Hagi (toch nog niet helemaal fit), Benjamin Nygren (toch nog wat bleu), Sander Berge (de Jupiler Pro League lijkt zo makkelijk voor hem geworden dat hij het veel te nonchalant aanpakte)… Racing Genk liet zich de broek aftrekken, en heeft dat gewoon over zichzelf afgeroepen. Balbezit zonder er wat mee te doen en veel te mak in de duels. Samen met Anderlecht moeten ze al meteen achtervolgen. Gelukkig lijkt Ally Samatta wel nog met zijn hoofd bij zijn huidige club te zitten.

3. De prima recyclage van AA Gent

Wie van de koplopers heeft het meeste indruk gemaakt? Er wordt al snel gekeken naar Club Brugge. Okereke, Tau, Deli. De grandeur van nieuwkomers die het meteen goed doen.

Foto: Isosport

Dan durven we, in al onze aandacht voor het flitsende nieuwe, al eens het oude te vergeten. Thorup recycleert uitstekend met AA Gent. Roman Yaremchuk heeft al bijna evenveel gescoord als vorig seizoen. Vadis Odjidja doet wat hij wil. Jonathan David heeft naast scorend vermogen ook goede voeten. Net zoals in Play-off 1 vorig seizoen, waar de resultaten nog uitbleven, is het voetbal prima. Soms is het beter voort te bouwen op dat wat is dan uit te kijken naar dat wat zal zijn. Wij voorspellen AA Gent een voorspoedig seizoen.

4. Kompany bouwt aan een ploeg voor over drie jaar

Het project van Vincent Kompany bij Anderlecht is nog maar twee matchen oud of het doet al denken aan ‘The Process’ van de legendarische basketmanager Sam Hinkie, die er niet voor terugschrok zijn team jarenlang te laten verliezen om zo op de lange termijn de NBA kunnen domineren.

Schrik niet als Anderlecht na dertig speeldagen niet bij de eerste zes staat. Als Moeskroen één ding heeft duidelijk gemaakt, dan dit wel: Kompany bouwt niet aan een ploeg voor dit seizoen. Hij bouwt aan een ploeg die over drie jaar alles zal kapotspelen. Yari Verschaeren (18), Jérémy Doku (17) en Francis Amuzu (19) zullen dan te goed zijn voor België, Thomas Didillon, Sven Kums en Adrien Trebel lang vergeten. De rest zal gedrild zijn, met hier en daar nog een schaarse groeibriljant.

Foto: BELGA

Maar in afwachting daarvan moeten de fans vrede nemen met een kleurloze 0-0 bij Moeskroen, dat al bij al weinig moeite had de fiere recordkampioen in toom te houden. Wat Kompany doet, is moedig - resultaten niet meer dan een voetnoot in het proces. Maar hoe moedig zijn de fans?

5. De zevende Play-off 1-ploeg

Die ene club die veroordeeld werd voor matchfixing maar nu toch in 1A speelt, doet het heel goed. Ze gaan zelfs mee op kop. Tegen kampioen Genk was het zeker niet de mindere, en legde het in het slot zelfs een paar aanvallen op de mat waar Anderlecht en Vincent Kompany voorlopig alleen maar van kunnen dromen. Flitsen die het verschil maken hoeven niet voor topclubs voorbehouden te zijn: dit is Play-off 1-niveau. Ze zullen het plaatsje van Anderlecht toch niet gaan inpikken, zeker?