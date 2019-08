Eeuwenoude brug in Doornik afgebroken: werelderfgoed, tot de binnenschepen langs moeten

Ere / Saint-Maur / Tournai / Orcq / Esplechin / Froyennes / Froidmont / Willemeau / Ramegnies-Chin / Templeuve / Chercq / Blandain / Hertain / Lamain / Marquain / Gaurain-Ramecroix / Havinnes / Beclers / Thimougies / Barry / Maulde / Vaulx / Vezon -

Ze was de oudste in haar soort in Europa, maar in Doornik zijn ze toch begonnen met de afbraak van de Pont des Trous, de Gatenbrug. De middeleeuwse brug, een beschermd monument, moet wijken voor de binnenscheepvaart. Noodzakelijk voor een toekomst zonder snelwegen die dichtslibben met vrachtwagens, zeggen voorstanders. Barbaars, vinden tegenstanders.