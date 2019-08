Wil je toch vliegen met een zuiver geweten? Zo kan je die vervuilende reis ‘compenseren’

Wereldwijd waren er vorig jaar 4,4 miljard vliegtuigreizigers. Ook Belgen nemen vaker dan ooit het vliegtuig, of het nu voor korte of langere trips is. Krijg je al wroeging over je ecologische voetafdruk? Je bent niet alleen. Greentripper, dat in ons land “compensatie” aanbiedt, zag in de eerste helft van dit jaar al bijna evenveel reizigers de uitstoot van hun vlucht compenseren als in heel 2018. Maar heeft dat wel zin? En hoeveel kost zo’n zuiver geweten?