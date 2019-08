Ben Weyts (N-VA) maakt tien miljoen vrij voor fietsveilige scholen, maar gemeenten willen geld niet

Tien miljoen euro. Zoveel maakte Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) vrij voor gemeenten om hun schoolomgevingen veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Maar dat geld wordt niet gebruikt: tot nu hebben amper veertien gemeenten een dossier ingediend. “Er zijn ingrijpender maatregelen over de hele fietsroute nodig”, zegt verkeersexpert Johan De Mol (UGent).

“Bij deze een warme oproep: het geld ligt er. Grijp uw kans.” Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beloofde het vorig jaar al bij de start van het nieuwe schooljaar: Vlaanderen zou tien miljoen euro uittrekken om de omgeving rond scholen verkeersveiliger te maken. Voor elke euro die een gemeente zou uitgeven, paste Vlaanderen een euro bij.

Foto: BELGA

Maar een groot succes werd het initiatief niet. “We zitten aan een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken”, zegt Weyts. En dat is weinig. De bedoeling was om met eenvoudige en snelle ingrepen die geen lange procedures moeten doorlopen de veiligheid fors op te krikken en auto’s te weren rond schoolpoorten. “In september zullen opnieuw veel ouders hun kind niet met de fiets naar school sturen omdat ze bang zijn voor de verkeerschaos aan de schoolpoort. Ze brengen hun kind dan maar met de auto en maken die heksenketel zo zelf nog erger.”

Grotere werken

De gemeenten die geld krijgen voor hun project, plaatsen onder meer antiparkeerpalen om te verhinderen dat auto’s tot vlak aan de poort rijden. In het Oost-Vlaamse Lede komen fietssuggestiestroken en “gevleugelde” zebrapaden, die breder zijn om zo dodehoekongevallen te voorkomen, in Schilde verhoogde “rijbaankussens”, die de snelheid beperken tot 30 kilometer per uur.

Maar waarom gaan er niet meer gemeenten in op het aanbod? “Misschien liggen de gemeenteraadsverkiezingen nog niet ver genoeg achter ons”, zegt Weyts. “De meeste gemeentebesturen zitten nog in hun opstartfase.”

“Dat kan een reden zijn”, zegt verkeersexpert Johan De Mol (UGent). “Tegelijk kun je je afvragen of zulke kleine en beperkte ingrepen de beste oplossing zijn. Vaak liggen de routes naar school bezaaid met gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers. Dan kom je al snel aan veel grotere werken die niet direct aan de schoolpoort liggen en die buiten dit project vallen. Of dan kom je er als gemeente op uit dat je parkeerplaatsen moet doen sneuvelen voor de verkeersveiligheid. Ook dat is niet altijd evident.”

Weyts hoopt dat de steden en gemeenten nu, een kleine maand voor de start van het nieuwe schooljaar, alsnog wakker schieten.