Wij spraken met de zus van Ringo De Witte, de schrik van de Brugse cipiers: “De isoleercel heeft hem kapotgemaakt”

Salah Abdeslam en Mehdi Nemmouche, de twee grootste terroristen van ons land. Ze zaten samen op de afdeling Hoge Veiligheid in de gevangenis van Brugge. Op één cel van elkaar verwijderd, met tussen hen Ringo De Witte (45). Een simpele West-Vlaming met een groot agressieprobleem. Al een week lang staat de gevangenis op stelten omdat cipiers eisen dat hij wordt overgeplaatst naar een psychiatrisch centrum. Tien maanden na zijn internering komt dat er nu donderdag eindelijk van. Zijn zus snapt niet dat het allemaal zo lang moest duren. “Ringo is ziek geworden in de gevangenis.”