Kiest N-VA voor CD&V of SP.A als derde coalitiepartner? Dit zal hun keuze voor jou betekenen

De grote doorbraak in de Vlaamse formatie laat nog even op zich wachten. Sterker zelfs, er doen geruchten de ronde dat Open VLD toch ook niet helemaal zeker is van regeringsdeelname. “Al moet je dat wellicht met een korrel zout nemen”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Federaal hangen N-VA en Open VLD wél aan elkaar vast.”