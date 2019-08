Een verdachte val van de trap. Tot de vrouw met de witte boa weer opdook

DE MOORD

“Mijn naam is Justin Adolphe Van Lierde. Ik ben 52 jaar, en ik woon in Parijs. Samen met mijn vrouw Adèle Fossard (56) huur ik hier in Oostende Villa des Ondines, om er de zomermaanden door te brengen. Dit zou onze laatste avond zijn. Morgenochtend zouden we samen terug naar Parijs reizen.”

De 1,55 meter grote Parijzenaar prevelde het vanonder zijn brede snor, terwijl hij wreef over de wit-zwart geruite pet die hij in zijn handen hield. De Brugse onderzoeksrechter Louis Halleux nam hem aandachtig in zich op. Hij zag dat de man voor hem aangeslagen was, erg onder de indruk van de gebeurtenissen. Uit de notities van Halleux die in het Brugse Rijksarchief bewaard worden, blijkt dat de onderzoeksrechter hem toch nauwgezet en uitvoerig ondervroeg. “Ik begrijp echt niet wat er Adèle overkomen is”, zei Van Lierde. “Adèle, de twee dienstmeiden en ikzelf hebben de hele dag de villa opgeruimd. We hebben om 19 uur samen het souper gegeten, beneden in de keuken op de kelderverdieping. Rond 20 uur zijn de twee bediendes vertrokken. Mijn vrouw heeft hen nog vergezeld naar de kermis.”

Een tekening van de villa uit 1898. Petit Bleu du Matin

“Zelf ben ik rond 20.30 uur thuis vertrokken. Tijdens mijn vakantie hier had ik de gewoonte om ’s avonds een glas te drinken met mijn vriend Bouchart, de kapper. Hij is eind september al naar Frankrijk teruggekeerd. Gisteravond wilde ik alleen nog een laatste glas drinken. Mijn vrouw is rond 20.45 uur weer thuis gekomen, heeft de buurvrouw me verteld. Zelf ben ik pas om 22.10 uur gearriveerd. Mijn slaapkamer grenst aan de kamer van mijn vrouw. Toen ik in haar kamer keek, zag ik dat haar bed nog onbeslapen was.”

Lichtschijnsel

“Ongerust ben ik haar gaan zoeken . Toen ik bovenaan het trapje naar de keuken stond en een lucifer aanstak, zag ik haar in het lichtschijnsel op de grond liggen. Ik riep haar naam. Ze reageerde niet. Ik ben de trap afgestormd en ik heb haar vastgegrepen, maar ze bewoog niet meer. In paniek heb ik er buurvrouw Anna Fontaine bij gehaald. Ik zei dat ze de dokter moest roepen, maar ze wou niet. Daarom ben ik zelf nog helemaal naar het kabinet van dokter Alphonse Demey gelopen.” Die kon enkel haar dood vaststellen.

“Ik heb enkele klontjes suiker op de trap zien liggen. Adèle dronk ’s avonds soms een glas suikerwater. Misschien is ze in de duisternis op de trap uitgegleden?”, zei Van Lierde.

De tekening die het Brugse gerecht maakte van de trap, waar Adèle Fossard overleed. Rijksarchief Brugge

De onderzoeksrechter was die avond ook in de villa geweest. De vrouw lag op haar rug onderaan de trap, met het gezicht naar boven en haar benen opgetrokken. Op de vloer, onder het hoofd, lag een plas bloed. Ze was niet zomaar op de trap uitgegleden. Volgens de wetsdokter had ze een klap op het hoofd gekregen.

HET ONDERZOEK

Het koppel Van Lierde was al op 15 mei met de trein in de badstad aangekomen. Oostende was eind 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II uitgebouwd tot een belle époquebadplaats met wereldfaam, die zelfs de elite uit Parijs aantrok. Villa des Ondines – de zeemeerminnenvilla – was een herenhuis langs de zeedijk. Ze lag vlak naast het statige Kursaal. Vandaag staat op de plek een appartementsgebouw met een broodjeszaak beneden.

Onderzoeksrechter Halleux zag dat Van Lierde en Fossard pas enkele maanden eerder getrouwd waren. Van Lierde was eigenlijk een Vlaming, geboren in het Oost-Vlaamse Steenhuize-Wijnhuize, bij Zottegem. Op zijn 22 jaar was hij naar Parijs getrokken, waar hij een kruidenierszaak had opgebouwd aan de voet van de Notre-Dame. Zijn eerste vrouw was in 1890 gestorven na een slepende ziekte. Van Lierde had toen zijn zaak al verkocht, en rentenierde. Via vrienden had hij de vier jaar oudere weduwe Adèle Fossard (56) ontmoet.

IJselijke gil

Halleux startte met de ondervraging van de getuigen van die avond. Iemand moest de moordenaar toch gezien hebben?

“Ik was net in mijn feuilleton beginnen te lezen, toen ik rond 21 uur een ijselijke gil hoorde. Een dierlijk gehuil. Ik dacht eerst dat het een hond was”, vertelde buurvrouw Anna Fontaine. Buiten stonden vijf mensen vanop de zeedijk naar de verduisterde villa te staren. “Ik heb nog op het raam getikt en op de voordeur gebonsd. Ik heb door de brievenbus naar binnengeroepen of alles in orde was, maar er kwam geen antwoord”, vertelde Fontaine. “Iemand vroeg of we de politie moesten bellen, maar ik wist dat er onder het koppel vaak woorden waren. De politie halen voor een echtelijke twist, dat lag te gevoelig.”

“We zijn zo’n twintig minuten blijven staan”, vertelde een andere getuige. “Daarna is iedereen verder gewandeld.”

De vrouw met de witte boa

“Op dat moment moet ik op café gezeten hebben”, zei Van Lierde. Hij wees naar café Trappistenbrau in de Langestraat, toonde waar op de kermis hij een wafel had gegeten en een frituur was binnen gestapt. Een nieuwigheid, voor de Parijzenaar. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik in een frituur kwam. Ik vond het er verbazend proper.” Door de kermisdrukte kon niet iedereen zich herinneren wanneer ze Van Lierde die avond gezien hadden.

Verschillende getuigen vertelden dat er die avond drie vrouwen op de dijk waren. Ze waren opgevallen, door hun chique outfit. Eén vrouw droeg een lang zwart kleed, een grote witte hoed, en ze had een opvallende lange boa van witte pluimen rond de hals. “Een van die vrouwen zei dat ze iemand uit de villa had zien wegglippen.”

De vrouw met de witte boa.

De dag na de moord waren de vrouwen al uit Oostende vertrokken. Niemand wist waarheen. Volgens sommigen was dat Brussel of Antwerpen, of zelfs Londen. Halleux liet ze nationaal opsporen: “Ik kan het belang van die getuigen niet genoeg benadrukken. Niemand anders heeft de moordenaar gezien.”

Gespuis

Vanuit Parijs kreeg de Brugse onderzoeksrechter een ander beeld over Van Lierde. Hoewel hij geen strafblad had, stond hij bekend als gewelddadig. “Adèle is met Van Lierde hertrouwd omdat ze eenzaam was”, vertelde haar boezemvriendin Marie Chauveau in een proces-verbaal van de Franse gendarmes. “Van Lierde deed alsof hij heel rijk was. Hij nam haar mee naar een notaris en zette haar onder druk om te trouwen met gemeenschap van goederen. Op mijn aanraden heeft ze dat geweigerd.”

“Adèle besefte al snel dat het huwelijk een vergissing was. Hij wilde haar enkel voor haar geld. Hij had al jaren een minnares in Parijs. Ze noemde hem gespuis, en wilde eigenlijk scheiden. Adèle bleef alleen nog omwille van Louis, de 24-jarige zoon van Justin die ook wou trouwen. Het schandaal van een echtscheiding zou zijn huwelijk onmogelijk maken.”

Mannetje met geruite pet

Op 20 maart kreeg Halleux verlossend nieuws uit Antwerpen. De politie had de vrouw met de boa gevonden. Leontine Montesquiou (20), arbeidster in een wasserij, werd meteen naar Brugge gebracht. Ze bevestigde dat zij om 21 uur aan de villa was geweest en de gil gehoord had. “Later zijn we er opnieuw gepasseerd. We zaten op een bankje, toen ik de voordeur zag opengaan. Een klein mannetje met een dikke buik stapte buiten. Hij had een grijs kostuum aan, en een wit-zwart geruite pet. Hij keek twee keer om zich heen. Even verderop begon hij te rennen. Het moet dan 21.45 uur geweest zijn. Ik weet dat het Kursaal om 21.30 uur sloot, en het moet zo’n kwartier later geweest zijn.”

Justin Van Lierde, op zijn proces.

“Nog een kwartier later, om 22 uur, ben ik nog een dérde keer voorbij de villa gewandeld”, zei Fanny Vanden Averne (22). “De deur van de villa stond open. Datzelfde kleine mannetje kwam met een kaars buiten. Hij klopte aan bij de buurvrouw. Ze ging met hem mee, en kwam later gillend naar buiten.”

Geconfronteerd met Van Lierde, knikten de drie vrouwen: “Ik heb niet de minste twijfel dat dít de man is die uit de villa kwam, ná dat we het gegil gehoord hadden”, zei Montesquiou. Het zorgvuldig opgebouwde alibi van Van Lierde lag aan diggelen. Van Lierde: “Dat was ik niet! Ik ken deze vrouwen niet!”

HET PROCES

Op zijn proces in maart 1899 bleef Van Lierde zijn onschuld volhouden.

Voorzitter Gustave De Smet: “Vanwaar kwamen de kwetsuren op uw armen en op uw gezicht, die u had nadat de moord ontdekt werd?”

Van Lierde: “We hadden de hele dag tapijten opgerold in de villa. Die waren vastgezet met nagels.”

Voorzitter: “De dienstmeid die u hielp, houdt nochtans vol dat u niet gekwetst raakte.”

Van Lierde: “Ik ben onschuldig, heren gezworenen.”

Al na een half uur beraadslagen werd Van Lierde door de jury schuldig bevonden, en veroordeeld tot levenslange dwangarbeid.

Bekentenis per brief

De brief waarmee de moord werd opgebiecht. (C) Rijksarchief Brugge

Op 28 december 1899, negen maanden na het proces, ontving de Gentse procureur-generaal een brief vanuit de Leuvense gevangenis. “Ik beken dat ik de dader ben van de misdaad waarvoor ik veroordeeld ben. Ik heb dit gedaan in een moment van zinsverbijstering.”

“Voor ons huwelijk had ze me gezegd dat haar fortuin 80.000 Franse frank bedroeg. Na het huwelijk moest ik vaststellen dat ze maar 60.000 frank bezat. Dat was de oorzaak van onze dagelijkse ruzies, die opliepen tot de uiteindelijke fatale afloop. Ik hoop dat mijn nederige bekentenis in mijn voordeel mag spelen.” Getekend: Justin Adolphe Van Lierde.