7.000 koffers bleven achter na storing Zaventem

7.000 koffers bleven zaterdag achter op de luchthaven van Zaventem na een storing in het bagagesysteem. Gisteren was ongeveer driekwart opgestuurd naar de eigenaars. De overgebleven bagage wordt de komende dagen verzonden.

De oorzaak van de chaos op de luchthaven, was een simpel riempje dat was losgekomen van een koffer. De riem spande zich op tussen twee tandwielen op de bagagecarroussel in de kelder van de luchthaven, waardoor het systeem brak. Op één van de drukste dagen van het jaar – er waren zo’n 80.000 reizigers – bleven koffers achter en werden heel wat vluchten uitgesteld.

Gisteren zetten de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport alles op alles om de bagage opnieuw terug te sturen. Voor bestemmingen die dagelijks bediend worden, is dat al gelukt.

De operatie kost de luchtvaartmaatschappijen samen ongeveer twee miljoen euro. Zij onderzoeken of ze de schade zullen verhalen op de luchthaven.(jdg)