HIJ MIKTE OP LATINO’S

“Pop pop pop pop,... Het ene schot na de andere. Terwijl we liepen, hoorden we de intensiteit van de schoten toenemen. Het leek wel alsof hij sneller begon te schieten omdat de mensen aan het weglopen waren. Die schutter was duidelijk uit op bloed.” De Amerikaanse Kianna Long was zaterdagavond samen met haar man een van de vele bezoekers in de Walmart in El Paso, een stad in Texas, toen Patrick Crusius (21) aan zijn moordende raid begon. Crusius is afkomstig uit Allen, duizend kilometer verderop in Dallas, en koos bewust de supermarktketen vlak bij de grens met Mexico uit, omdat daar veel latino’s komen winkelen. En omdat volgende week de school opnieuw begint, was het er zaterdag ook extra druk.

“Ik had het pas door toen een jong kind binnenliep in de Foot Locker om te zeggen dat er een schutter was”, zei oud-militair Glendon Oakley. Hij trok zelf zijn wapen en begon te spurten richting uitgang. Onderweg zag hij tal van verschrikte kinderen, zonder hun ouders. “Ik heb er zo veel mogelijk meegenomen. Ik was zo bezorgd over die kinderen. Toen we buiten waren, dacht een van de agenten dat ik de schutter was. Dus liet ik mijn wapenvergunning zien. Ik probeerde gewoon die kinderen te redden.”

Een getuige die haar moeder kwijtraakte tijdens de schietpartij in Walmart. AP

Op camerabeelden is te zien hoe de jonge schutter in camouflagebroek en T-shirt vastberaden de Walmart binnenstapt. Met een AK-47 in de handen en een koptelefoon om zijn oren te beschermen tegen het lawaai van de kogelregen. Hij schoot op alles wat bewoog, beginnende bij een groepje vrijwilligers die geld voor het goede doel stonden in te zamelen. Twintig personen lieten bij de raid het leven, onder wie twee kleine kinderen. Minstens dertig andere mensen raakten – al dan niet ernstig – gewond. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er, voor zover bekend, ook zeker drie Mexicanen.

Beto O’Rourke Texaans politicus “Trump is een racist en port het racisme in dit land nog meer op. Dat leidt tot geweld”

Toen hij klaar was met schieten, werd Crusius vrijwel onmiddellijk door de politie ingerekend. Levend. Hij strubbelde niet eens tegen toen hij in een politiewagen werd geduwd en er foto’s van hem werden gemaakt. Buren en kennissen in zijn thuisplaats in Dallas noemen de twintiger een “een echte eenzaat met problemen”.

Tegen hem zal de doodstraf worden geëist. De federale regering zal Crusius aanklagen voor haatmisdrijf én het gebruik van vuurwapens. “We behandelen dit ook als een zaak van binnenlands terrorisme”, aldus procureur Josh Bash.

Dat het een haatmisdrijf was, daar bestaat dan ook weinig twijfel over. “We hebben een manifest gevonden van het individu dat daar toch op zekere hoogte op wijst”, verklaarde Greg Allen, politiechef in El Paso. Het bewuste manifest verscheen 24 minuten voor de dodelijke doortocht van Crusius op internet. In het document, getiteld “The inconvenient truth” (De ongemakkelijke waarheid, nvdr.) legt de auteur in vier pagina’s onder meer uit waarom hij tegen rassenvermenging is en dat latino’s verantwoordelijk zijn voor de “verrotting van Amerika”.

Trump onder vuur

Dat laatste zorgt ervoor dat de Amerikaanse president Donald Trump onder vuur komt te liggen. De Texaanse politicus en presidentskandidaat Beto O’Rourke sprak met enkele slachtoffers van de schietpartij en haalde nadien voor de camera’s keihard uit naar Trump omdat hij het in het verleden nooit naliet om de Mexicaanse bevolking te schofferen. “Hij is een racist en port het racisme in dit land nog meer op. Dit is niet gewoon een inbreuk op onze gevoelens, dit verandert fundamenteel het karakter van ons land. Dit leidt tot geweld.”

Ook presidentskandidate Amy Klobuchar verklaarde dat Trump “brandstof geeft aan de haat in het land”. “Hij is niet verantwoordelijk voor de schietpartijen, dat zijn de schutters. Maar ik denk dat zijn retoriek tot meer haat leidt in de VS.”

De dodelijke schietpartijen dit weekend doen critici ook opnieuw schreeuwen om een strengere wapenwetgeving. Maar of deze nieuwe incidenten daar iets aan zal veranderen, valt sterk te betwijfelen. Donald Trump zelf noemde de schietpartij niet alleen “tragisch”. “Maar ook een daad van lafheid. Net als iedereen in dit land veroordeel ik dit haatmisdrijf. Er zijn geen redenen of excuses die rechtvaardigen om onschuldige mensen te vermoorden. Melania en ik sturen onze gedachten en gebeden naar de geweldige mensen van Texas.”