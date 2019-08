Twee mensen komen om nadat bom uit WOII ontploft in Polen

Twee mensen zijn gestorven bij een bomontploffing in Polen. Experten vermoeden dat het gaat om de explosie van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.

De twee mannen van 29 en 35 jaar brachten zondag de bom naar een garage, waar ze ontplofte, verklaarde een politiewoordvoerder.

Politie en ontmijningsexperten kwamen ter plaatse en ontdekten nog gevaarlijk militair materiaal. Er is een perimeter van 500 meter ingesteld rond de garage in het dorp Czarnowo in de buurt van de stad Ostroleka.

Volgens lokale media is een van de twee slachtoffers een verzamelaar van munitie van de Tweede Wereldoorlog.