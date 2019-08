Meer dan 150 vluchten geannuleerd op luchthaven Hongkong

In Hongkong zijn meer dan 150 vluchten geannuleerd. Dat heeft de luchthaven maandagochtend aangekondigd, op het moment dat de manifestanten een algemene staking lanceerden.

Bijna honderd vluchten zijn geschrapt op de lijst met de vertrekkende vluchten van op de luchthaven van Hongkong, en evenveel aankomende vluchten zijn geannuleerd. Een woordvoerder gaf geen verklaring voor de annuleringen. Passagiers moeten bij de luchtvaartmaatschappijen controleren of hun vlucht effectief zal vertrekken of niet, klinkt het, en alleen als de vlucht bevestigd is naar de luchthaven komen.

De meeste geannuleerde vluchten zijn van Cathay Pacific. De vakbond van het boordpersoneel van die maatschappij bevestigt dat leden deelnemen aan de stakingen. “De laatste vijftig dagen heeft de overheid de eisen van het volk genegeerd en alleen politiemacht gebruikt om stemmen te proberen te onderdrukken, ervoor zorgend dat talloze mensen van Hongkong wanhopen”, schreef de vakbond op Facebook.

Manifestanten blokkeerden ook belangrijke wegen en treinen, en winkels en bedrijven gingen dichten.

De protesten begonnen negen weken geleden naar aanleiding van een uitleveringswet naar China, maar zijn geëvolueerd in een brede beweging die de vrijheid van Hongkong wil beschermen tegenover China.

Foto: REUTERS

