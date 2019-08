Het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Antwerpen schrapt de maritieme opleiding. Daardoor moeten de studenten hun lessenpakket volgend schooljaar afwerken in Oostende.

Een havenstad als Antwerpen biedt via de Hogere Zeevaartschool en de Scheepvaartschool voltijdse dagopleidingen aan, waarmee studenten later bijvoorbeeld officier of matroos kunnen worden. Werkende mensen ...