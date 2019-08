Internetforum 8chan offline na schietpartij El Paso: “Al meermaals bewezen beerput van haat te zijn”

Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Cloudflare verwijdert 8chan, het internetforum waarop de schutter van El Paso (Texas) kort voor hij toesloeg een racistisch manifest verspreidde. “Het forum heeft al meermaals bewezen een beerput van haat te zijn.”

Kort voor zijn moordtocht plaatste schutter Patrick Crusius, een 21-jarige man uit Allen (Texas), een vier pagina’s tellend manifest op 8chan. Daarin verklaarde hij zijn daden als “een antwoord op de invasie van hispanics in Texas” en betuigde hij steun aan de verantwoordelijke voor de schietpartij aan moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij eerder dit jaar 51 doden vielen.

“De schietpartijen in El Paso en Dayton waren gruwelijke tragedies en de dader van El Paso werd blijkbaar geïnspireerd door internetforum 8chan”, zo schreef Cloudflare-CEO Matthew Prince in zijn blog. “Helaas gaat het niet om een geïsoleerd incident. Bij de terreuraanslag op Christchurch was het bijna net hetzelfde verhaal. En ook bij de schietpartij aan een synagoge in Poway (Californië) werd een met haat gevulde open brief gepost op 8chan. Het internetforum heeft al meermaals bewezen een beerput van haat te zijn.”

Prince stelt dat 8chan zelf de wet niet schendt door de racistische haatberichten van de gebruikers niet te modereren, “maar het heeft wel een omgeving gecreëerd die het schenden van de wet verheerlijkt”. “Daarom hebben we besloten om ermee te stoppen en het forum offline te halen.”

