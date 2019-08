Vier op de tien bestuurders sturen berichten tijdens het rijden, “maar Belg wel bereid om minder te gsm’en achter het stuur”

Steeds meer Belgen zijn bereid om de gsm minder te gebruiken in de auto. Dat meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), in de aanloop naar een campagne rond afleiding achter het stuur die maandag van start gaat. De VSV krijgt voor die campagne de steun van alle telecomoperatoren in Vlaanderen.

Volgens de VSV blijft afleiding door smartphonegebruik achter het stuur een probleem. Meer dan zes op de tien automobilisten geven toe wel eens handsfree te bellen tijdens het rijden en iets minder dan de helft leest wel eens berichten. Vier op de tien automobilisten sturen zelfs berichten.

Nochtans vindt 92 procent van de automobilisten het lezen van berichten tijdens het rijden onaanvaardbaar en is 94 procent gekant tegen het versturen van berichten. Acht op de tien bestuurders die aangeven de gsm of smartphone te gebruiken tijdens het rijden, zouden dat minder willen doen.

Automodus

Volgens de VSV is de bereidheid om in ‘automodus’ te gaan toegenomen. Automodus staat voor de bewuste keuze om afleiding in het verkeer te vermijden door de smartphone buiten handbereik te leggen, op ‘niet storen’ of stil te zetten. “De grote meerderheid van de Vlaamse automobilisten vindt het overigens heel normaal om even niet bereikbaar te zijn als ze met de wagen rijden, en 78 procent is ervan overtuigd dat in automodus gaan een aanrijding kan voorkomen”, klinkt het.

Van 5 augustus tot 1 september voert de VSV een nieuwe campagne die bestuurders aanspoort om in automodus te gaan wanneer ze in de wagen zitten. De campagne loopt in samenwerking met alle telecomoperatoren in Vlaanderen.