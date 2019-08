Kost administratieve fout met 17-jarige Antwerp de zege tegen Waasland-Beveren?

Verliest Antwerp zijn drie punten van tegen Waasland-Beveren? De kans is groot want Waasland-Beveren is van plan klacht in te dienen bij de Belgische voetbalbond. Ze claimen immers dat de 17-jarige Robbe Quirynen – laat ingevallen bij de thuisploeg – niet op het officiële wedstrijdblad stond. Een blunder waar volgens het bondsreglement maar één sanctie voor bestaat: verlies van de punten.

De administratieve fout dook na de match al snel op bij de betrokken partijen, maar bij Antwerp willen ze ook nu nog meer duidelijkheid over, alvorens er dieper op in te gaan. “We willen eerst precies weten hoe en wat”, klinkt het op de Bosuil. Het komt erop neer dat niet Quirynen, maar wel Nazaryna op het wedstrijdblad stond, zoals in Eupen. Waasland-Beveren bekijkt nog wat het nu doet. “We gaan kijken of het nodig is. Boucaut nam het op in zijn verslag.”

Na het gedoe bij Lokeren van vrijdag, waar twee spelers vooráf niet speelgerechtigd bleken, is het dus opnieuw prijs, maar dit keer met mogelijk grotere gevolgen want Lokeren stelde de spelers ook niet op en verloor. Wel betaalde sportief-administratief manager Thomas Bernaert het gelag, hij kreeg zijn C4.

Artikel B1026 uit het bondsreglement:

De schuldige club verliest de punten van alle officiële wedstrijden waarvoor de niet-gekwalificeerde speler werd ingeschreven op het wedstrijdblad vanaf de aanvang van het lopende seizoen tot de dag van het aanvaarden van het voorstel van minnelijke schikking of, in voorkomend geval, het sluiten van de debatten met een score van 5-0 en/of 0-5 naargelang het geval. Indien de schuldige club een wedstrijd heeft verloren met een hogere score, dan worden de door de schuldige club aangetekende doelpunten geannuleerd, terwijl de doelpunten gemaakt door de tegenstrever behouden blijven.