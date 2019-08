Anderlecht zet alle middelen in: Zetterberg met walkietalkie op de bank

Opvallend beeld tijdens Moeskroen - Anderlecht. Assistent-coach Pär Zetterberg werd meermaals gespot met een walkietalkie aan zijn oor.

“Kleine gier aan het adelaarsnest. Kleine gier aan het adelaarsnest. Over.” Pär Zetterberg zat in Moeskroen met een walkietalkie op de bank. Daarmee hield de assistent-coach contact met T3 Floribert Ngalula en videoanalist Kevin Reid, die aan de overkant in de nok van het stadion zaten. Ngalula moest waken over de looplijnen en aan de bank doorgeven waar het fout loopt. Het veranderde niet veel aan het spelbeeld. Om de vele jonkies te begeleiden, was overigens ook beloftencoach Craig Bellamy mee naar Le Canonnier.