Brand vernielt gebouw aan Jacqmainlaan in Brussel

Brussel - In Brussel heeft een brand maandagochtend een gebouw volledig vernield. Dat meldt de Brusselse brandweer. Gewonden vielen er niet. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

De brandweer werd maandagochtend rond 3.20 uur opgeroepen voor de brand en zag zich bij aankomst geconfronteerd met een uitslaande brand in een verlaten pand van vier verdiepingen. De aanpalende woningen werden meteen geëvacueerd terwijl de brandweer het vuur te lijf ging. De spuitgasten konden voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de aanpalende woningen, maar de daken van die panden liepen wel brandschade op en in de woningen zelf is er waterschade door het bluswater.

Het gebouw waar de brand woedde, raakte volledig vernield en staat op instorten. Door dat instortingsgevaar kan het pand voorlopig ook niet betreden worden.

De brandweer kon de plaats uiteindelijk rond 6 uur verlaten maar liet wel een ploeg ter plaatse om heropflakkeringen te voorkomen.