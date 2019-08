Bendeleider verkleedt zich als dochter (19) om te ontsnappen terwijl hij haar achterlaat in gevangenis

Een Braziliaanse bendeleider heeft op een erg opvallende manier geprobeerd om uit de gevangenis van Rio de Janeiro te ontsnappen. Hij wilde gewoon naar buiten wandelen, verkleed als zijn negentienjarige dochter, die hij vervolgens zou achterlaten in de gevangenis.

Een siliconen masker, een donkere pruik, een strakke jeans en een roze T-shirt van Mickey Mouse. Met die vermomming wilde bendeleider Clauvino da Silva, beter bekend als ‘Shorty’, zaterdag ontsnappen uit de Gericinó-gevangenis. Zijn negentienjarige dochter, die op bezoek was gekomen, moest in de gevangenis blijven terwijl hij langs de cipiers zijn vrijheid tegemoet zou gaan.

Het plan mislukte.

Maar dat was niet te wijten aan het onrealistische masker dat Da Silva droeg, aldus de politie. “Zijn nervositeit verraadde hem”, zo luidde het in een officiële mededeling, waarbij ook foto’s en videomateriaal van de verklede bendeleider werden vrijgegeven.

Clauvino da Silva was een van de leiders van het Rode Commando, een van de machtigste criminele organisaties in Brazilië die een groot deel van de drugshandel in Rio de Janeiro controleert. Na zijn mislukte ontsnappingspoging werd Shorty overgebracht naar een strenger beveiligde gevangenis. Er zullen ook disciplinaire sancties volgen, zo luidde het. De politie onderzoekt ook de mogelijke betrokkenheid van zijn dochter.

Foto: AP

Foto: AP