Roofe tekent vandaag, RSCA wil nog een spits

Zijn medische tests zijn vandaag gepland. De Engelse spits Kemar Roofe (26) komt over van Leeds voor 6 miljoen en zal een meerjarig contract tekenen bij Anderlecht. Hij is wel nog dik twee weken out met een enkelblessure, maar kan klaar zijn voor de eerste topper tegen Genk op 23 augustus. Paars-wit wil overigens nog een spits, want het mist slagkracht.

Voor Thomas Didillon en Alexis Saelemaekers lijkt het einde verhaal bij Anderlecht. Zij zaten gisteren niet in de kern en stellen zich met hun zelfzekere gedrag soms wat buiten de groep. Didillon is boos sinds de komst van Van Crombrugge. Al is dat ergens begrijpelijk, want twee weken geleden leek hij nog kandidaat-kapitein bij Kompany. Hij kan weg voor 3 à 4 miljoen, maar Rennes vond ondertussen een andere keeper. Didillon wordt wel aan Montpellier gelinkt, maar er is (nog) niets concreet. Voor Saelemaekers hoopt paars-wit dan weer een bedrag van maar liefst 7 miljoen te krijgen. Of dat realistisch is, is zeer de vraag.