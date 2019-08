Venetië vraagt hulp aan Brugge in haar strijd tegen massatoerisme

Venetië schakelt een versnelling hoger in haar strijd tegen massatoerisme. De waterstad bundelt de krachten met andere populaire havenplaatsen, in de hoop zo de overlast van grote cruiseschepen en hun passagiers in te dijken. Barcelona, Amsterdam en ook Brugge zijn gevraagd om mee te denken over een oplossing.

Zowat dertig miljoen mensen zullen dit jaar op cruise gaan, volgens cijfers van de sector. Dat is zeventig procent meer dan tien jaar geleden. Maar meer cruisetoeristen betekent ook meer en grotere cruiseschepen. Vandaag zijn dat monsters van honderden meters lang en vele verdiepingen hoog. En die vaartuigen veroorzaken schade en overlast. Niet het minst in de Italiaanse waterstad Venetië. In juni verloor de MSC Opera – een reus van 250 meter lang, met dertien dekken – de controle, ramde een aanlegsteiger en een kleine toeristenboot en deed toeschouwers op de pier rennen voor hun leven. Afgelopen maand voer de Costa Deliziosa – 300 meter, twaalf dekken – net niet tegen een jacht, toen ze tijdens een storm uit Venetië werd gesleept.

Maar niet alleen de jaarlijkse overrompeling door de duizenden passagiers baart Venetië zorgen. De stad, die gebouwd is in een lagune, is zachtjes aan het zinken en de funderingen worden aangetast door de golven van de enorme schepen. En dan is er nog de milieuschade die de uitstoot van de oceaanreuzen veroorzaakt. Kortom, de stad wil nieuwe en strengere regels voor cruiseschepen. Het roept daarvoor de hulp in van Europa’s populairste cruisebestemmingen: Barcelona, Amsterdam, Marseille, Dubrovnik, Hamburg, Palma, Malaga en ook Brugge.

“Mikken op kwaliteitstoerisme”

“Ik heb alle Europese steden aangeschreven die onze ervaring met cruisetoerisme delen, en die het evenwicht moeten zoeken tussen economische ontwikkeling en een duurzaam milieu”, zegt Pino Musolino, baas van de Venetiaanse haven. “Het groeiende formaat van de vaartuigen, hun milieu-impact op de gebieden rond onze havens en de druk die het toenemende aantal toeristen met zich meebrengt, creëren een conflictsituatie.” Dus roept hij op om de krachten te bundelen en de rederijen te dwingen “schepen in te zetten die compatibel zijn met onze infrastructuur en met het milieu”.

Barcelona, Palma en Marseille antwoordden al positief op de oproep. Brugge houdt zijn antwoord nog even in beraad. “We bekijken komende week intern wat we met de vraag van Venetië zullen doen”, zegt Joachim Coens, havenbaas in Zeebrugge. In elk geval is het cruisetoerisme ook in Brugge een probleem. Het “Venetië van het noorden” kreeg vorig jaar 8,3 miljoen toeristen over de vloer, 900.000 meer dan het jaar voorheen. “Het is niet dat er geen plaats meer is in onze stad”, zei burgemeester Dirk De fauw daar in juni nog over. “Maar we moeten mikken op kwaliteitstoerisme, niet op de grote massa’s die hier met een bus voor drie uur naartoe worden gevoerd om dan terug te keren naar hun cruiseschip.” Om dat cruisetoerisme in te dijken, sprak Brugge al met het Zeebrugse havenbestuur af dat er nog maximaal twee cruiseschepen tegelijk mogen aanmeren, terwijl dat er eigenlijk makkelijk vier of vijf zouden kunnen zijn.