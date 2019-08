Minstens 19 doden bij zwaar verkeersongeval met enorme explosie in Caïro

Bij een verkeersongeval in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn in de nacht van zondag op maandag zeker negentien mensen om het leven gekomen. Een wagen reed met grote snelheid in op drie andere voertuigen en veroorzaakte zo een enorme explosie. Zeker dertig anderen raakten gewond.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gebeurde het ongeval maandagochtend nog voor zonsopgang. Een bestuurder reed op de Corniche langs de Nijl, een van de belangrijkste verkeersaders van de stad, in tegengestelde richting en aan grote snelheid in op drie andere voertuigen, met een enorme explosie tot gevolg.

Negentien mensen lieten daarbij het leven, zeker dertig anderen raakten gewond. Drie of vier van die gewonden bevinden zich nog in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Verschillende slachtoffers hebben zware brandwonden.

Het parket heeft intussen een onderzoek gevorderd naar het ongeval.

Egypte is wel vaker het toneel van zware verkeersongevallen als gevolg van slecht onderhouden wegen en spoorwegen, oude voertuigen en schaarse politiecontroles. Vorig jaar stierven 3.000 mensen in Egypte in het verkeer.