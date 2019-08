FC Keulen heeft oogje laten vallen op Anderlecht-verdediger Sebastian Bornauw

Speelt speler-manager Vincent Kompany straks één van zijn rechtstreekse concurrenten kwijt? Bundesliga-promovendus 1FC Keulen heeft een oogje laten vallen op centraal verdediger Sebastiaan Bornauw.

De onderhandelingen zitten intussen op clubniveau. Anderlecht hoopt voor de 21-jarige verdediger 7 tot 8 miljoen euro te vangen, geld dat het dan weer zelf kan spenderen aan een bijkomende spits. Bornauw zou bij Keulen alvast één landgenoot terugvinden: Birger Verstraete verhuisde in het tussenseizoen van AA Gent naar de Traditionsverein uit de Bundesliga.

Bornauw stond in de openingsmatch tegen Oostende nog in de basis, gisteren tegen Moeskroen was hij al niet meer in de wedstrijdkern opgenomen.