Forum der Joodse Organisaties dient een klacht in tegen schrijver Dimitri Verhulst: “Column had niet misstaan in weekblad van de nazi’s”

“In ongeveer 380 woorden ontpopt Dimitri Verhulst zich als een notoire antisemiet.” Zo reageert het Forum der Joodse Organisaties (FJO) op een column van de Aalsterse schrijver in De Morgen. “We gaan een klacht indienen wegen antisemitisme.”

In de column, die op 27 juli verscheen, stelt de 46-jarige Verhulst onder meer dat er geen beloofde land, maar “gestolen land” is. “Zodra je over Israël en het lot van de Palestijnen begint, kijken ze je aan alsof je de Holocaust zelf hebt onderschreven, hetgeen je reinste quatsch is, en ten tweede een veel te gladde calimero-houding is om lekker zelf te blijven onderdrukken”, stond onder meer te lezen.

Het FJO wijst erop dat de 46-jarige Verhulst, vooral bekend van de boeken ‘De helaasheid der dingen’ en ‘Problemski Hotel’, zich in zijn beledigingen niet beperkt tot laster over de staat Israël, “maar rechtstreeks en onverbloemd het gehele Joodse volk op rabiaat antisemitische wijze viseert”. “Doorgaans verschuilen antisemieten zich achter het schild van antizionisme en demoniseren zij de staat Israël en zijn inwoners om daarmee Joden te kwetsen”, luidt het onder meer. “Bij Verhulst ontbreekt zelfs dat schild. Hij begint bij Mozes en gaat op rabiaat antisemitische wijze los op het gehele Joodse volk. We kunnen dit niet negeren”, aldus woordvoerder Hans Knoop.

Tegen de krant De Morgen wordt geen actie ondernomen. “Ook al is het onbegrijpelijk en verwerpelijk dat een krant zo’n column, die niet zou hebben misstaan in Der Stürmer (de weekkrant van de nazi’s, nvdr.), heeft gepubliceerd.”

“Strafbaar feit”

De klacht tegen Verhulst wordt “eerstdaags” ingediend bij de onderzoeksrechter, aldus het FJO. “We willen geen schadevergoeding, we vragen alleen aan de rechter om een straf op te leggen. Een boete, een voorwaardelijke celstraf of iets anders. Antisemitisme is een strafbaar feit, net als diefstal, fraude en geweldsmisdrijven.”

Dimitri Verhulst heeft voorlopig niet gereageerd op de klacht.