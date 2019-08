Meer dan de helft van zware ongevallen op de dijk gebeurt in Knokke: “We spreken hier niet over kindje dat van fiets valt”

Knokke-Heist - Van alle zware ongevallen op de dijk aan onze kust, gebeurt meer dan de helft in Knokke-Heist. “Het fietspad is er te smal”, zegt veiligheidsinstituut Vias. “Wij hebben gewoon de langste”, zegt de politie van Knokke.

24 ongevallen met in totaal 27 gewonden zijn er vorig jaar voorgevallen op de zeedijk aan onze kust. Dat zijn er minder dan het jaar voordien (38). Wat opvalt, is dat de dijk van Knokke-Heist met grote afstand het meeste ongevallen telt. 13, terwijl het er in Middelkerke en Oostende maar drie waren. Er vielen ook vijftien gewonden, ook dat is een veelvoud van in andere kustgemeenten.

“Het gaat voor alle duidelijkheid alleen maar om zware ongevallen waarbij de politie moet tussenkomen”, zegt Benoit Godart van veiligheidsinstituut Vias, dat de cijfers opvroeg bij het statistisch bureau Statbel. “We spreken hier niet over een kindje dat van zijn fiets valt.”

Smal en gevaarlijk

Waarom Knokke? De golfkarretjes die je er vaak ziet, hebben er alleszins niets mee te maken: de gewonden zijn allemaal fietsers en voetgangers. “Het fietspad dat over de dijk loopt is er erg smal: dat is gevaarlijk”, zegt Godart.

“Wij hebben vooral een veel langere zeedijk dan de andere kustgemeenten: elf kilometer”, reageert Isolde Van Eenooghe van de politiezone Damme/Knokke-Heist. “Dan valt 13 ongevallen op een jaar tijd nog mee. Onze dijk is ook anders ingericht dan op veel andere plekken, met veel gemengd verkeer. En we stellen ook snel een pv op, want er hangen veel camera’s op de dijk.”