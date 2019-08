22 dieren in beslag genomen in studio nadat buren klaagden over stank

Jette - De afdeling Dierenwelzijn van de Brusselse politie heeft op vrijdag 26 juli een interventie uitgevoerd in de Odon Warlandlaan in Jette. Na klachten van buren over stank die zich in het hele gebouw had verspreid, werden 22 dieren in beslag genomen, meldt hoofdcommissaris Johan Berckmans.

Tijdens een eerste inspectie op 20 juni ontdekte de politie ongeveer 60 dieren opeengepakt in een studio van 35 vierkante meter. Een dozijn jonge katten, honden, duiven, cavia’s, schildpadden, vissen... In sommige gevallen ging het zelfs om beschermde soorten (17 van de 29 vogels). De kooien waren op elkaar gestapeld tegen elke muur van de studio evenals boven het keukenmeubilair en op het terras.

Na de nodige toelatingen van de politierechtbank te hebben verkregen, voerde de politie Brussel-West samen met andere partners een maand later opnieuw een controle met mandaat uit. In totaal werden 22 dieren in beslag genomen: 10 kittens opeengepakt in een koffer en volledig uitgeput, 3 duiven, 2 konijnen die samen in een bak van 30 centimeter zaten, 4 cavia’s in een kooi van minder dan 30 centimeter, 2 landschildpadden en 1 waterschildpad.

Naar Pairi Daiza

De schildpadden werden naar Pairi Daizi gebracht. De kittens werden met het akkoord van het asiel Veeweyde door de vzw ‘Vrije Katten’ opgenomen en verzorgd. De cavia’s en de konijnen die ondanks het warme weer in kooien op het terras zaten, verborgen onder een zeil, zonder water of zaden, werden opgenomen door Veeweyde.

De studio wordt bewoond door een man en een vrouw, allebei 41 jaar en zonder beroep. Ze hebben er hun domicilie niet en zijn bekend bij de gerechtelijke diensten.