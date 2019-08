Boze STVV-fans plannen acties tegen Standard: “Alleen het bestuur is verantwoordelijk voor deze situatie”

Enkele tientallen STVV-fans wachtten vrijdag de spelersbus van hun ploeg op in Sint-Truiden. Niet om de Kanaries de huid vol te schelden, wel om hun woede met de groep te delen en hun steun te betuigen aan de groep van Marc Brys. Ook de fan heeft begrepen dat er op het oefenveld wel hard gewerkt wordt, maar dat er simpelweg te weinig kwaliteit is bijgekomen.

Er wordt volop met de vinger gewezen naar Japanse clubeigenaar DMM.com en CEO Takayuki Tateishi. “Alleen het bestuur is verantwoordelijk voor deze situatie”, zegt Mike Swysen, voorzitter van het Supportersverbond. “De spelers en de staf valt niets te verwijten. Iedereen doet zijn stinkende best maar er is gewoonweg te weinig kwaliteit. Sinds januari is duidelijk waar we versterkingen nodig hebben. Als men nu spelers bijhaalt, is het misschien al te laat. En wie wil naar dit STVV komen?” De supporters van STVV zijn het spuugzat en plannen acties in de volgende thuiswedstrijd tegen Standard.