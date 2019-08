Juweliers stoppen noodgedwongen met zaak na brutale overval: “Mijn cliënten lijden aan posttraumatisch stresssyndroom”

Wervik - Na de brutale overval op hun juwelierszaak in Wervik in april sluiten de uitbaters noodgedwongen vroegtijdig hun zaak. Dat bleek op het proces tegen de overvallers maandag op de rechtbank van Kortrijk. Het koppel lijdt sinds de overval aan een posttraumatisch stresssyndroom. “Mijn cliënten kunnen hun zaak daardoor niet voortzetten”, zegt hun advocaat Guy Van Hese.

Op 2 april slaagden drie Noord-Franse mannen erin om binnen te dringen in de juwelierszaak in Wervik. De uitbaters waren op dat moment niet in de zaak aanwezig, maar de uitbaatster zag vanuit via camerabeelden wel hoe de gemaskerde mannen de zaak leegroofden. “Mijn cliënte heeft dan alert gereageerd en via het alarmsysteem de juwelierszaak afgesloten waardoor de overvallers geen kant meer uit konden en als ratten opgesloten zaten.”

De overvallers probeerden het etalageraam nog in te slaan met een koevoet, maar het gewapende glas brak niet. Ook de bestuurder die zijn kompanen buiten opwachtte, kon niets doen en sloeg op de vlucht. De drie overvallers konden niet anders dan zich overgeven toen de politie binnenviel en zitten ondertussen al vier maanden in voorhechtenis.

Maandag moest het drietal voor de rechter verschijnen. Ze riskeren tot 48 maanden celstraf voor de brutale overval. Ze excuseerden zich bij de slachtoffers en steken de schuld op hun vluchtende kompaan die niet geïdentificeerd kon worden.

Sinds de overval hebben de slachtoffers het moeilijk om hun juwelierszaak nog uit te baten. “Die overval was voor beide cliënten zeer traumatisch. Ze weten dat het nog een groter drama had kunnen zijn als ze in hun zaak waren geweest. Voor hun posttraumatisch stresssyndroom krijgen ze psychologische begeleiding. De enige oplossing voor hen is stoppen met de zaak, met veel spijt in het hart natuurlijk”, aldus hun advocaat.

“Enorm inkomstenverlies”

Het juwelierskoppel was van plan om eind volgend jaar te stoppen, maar doet dat nu noodgedwongen volgende maand al. “Mijn cliënten gaan een enorm inkomstenverlies lijden door die overval.” Daarom vraagt het koppel een schadevergoeding van 102.000 euro.

Op 16 augustus doet de rechter uitspraak.