Dodelijk ongeval op E40: bestuurder dwarst middenberm en crasht tegen boom

Er is in de nacht van zondag op maandag een dodelijk ongeval gebeurd op de E40 in Walhorn bij Lontzen, in de Oostkantons. Dat meldt Grenz-Echo en wordt bevestigd door de federale politie.

Het ongeval gebeurde om 3.30 uur. De wagen reed in de richting van Duitsland. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt, dwarste de middenberm en kwam tot stilstand tegen een boom.

Het slachtoffer is ongeveer dertig jaar, werd nog niet geïdentificeerd, maar is vermoedelijk uit de streek van Luik afkomstig. Een deskundige onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren.