De plaats voor totale vrijheid van meningsuiting die een beerput van haat, moord en porno werd: de ondergang van 8chan

Een beerput van haatberichten, een forum voor gefrustreerden die onbeperkt en anoniem hun zegje kunnen doen. Of het nu over terrorisme gaat, over moordpartijen, over de nazi’s of seks met minderjarigen. Hoe vettiger, hoe prettiger. Alles kon op het online forum 8chan. Zo plaatste de 21-jarige Patrick Crusius er een vier pagina’s tellend manifest vlak voor hij aan zijn moordtocht begon in El Paso (Texas). Hoe kon het zover komen met 8chan?