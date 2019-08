Twintiger komt om het leven in brandende auto

Het levenloze lichaam van een twintiger is in de nacht van zondag op maandag aangetroffen in een uitgebrande auto in Rachecourt in de provincie Luxemburg. Berichtgeving van Sudpresse hierover is bevestigd door het parket van Luxemburg. Het parket spreekt van “een dodelijk ongeval”.

De automobilist was een jongeman uit Aubange. Hij reed in de richting van Meix-le-Tige, toen hij de controle over het stuur kwijtraakte, aldus burgemeester Jean-Paul Dondelinger van Aubange. De auto is tegen een boom gebotst en is dan in brand gevlogen. Toen de brandweer arriveerde was de jongeman al omgekomen in het vuur.