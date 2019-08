Ex-smaakmaker van Charleroi Cristian Benavente kan meerjarig contract tekenen bij Antwerp

Antwerp mag nog hoop koesteren in een van zijn grote transferdossiers. Cristian Benavente bleek twee maanden geleden een moeilijk verhaal, maar is nog altijd een optie. De 25-jarige Paraguayaanse offensieve middenvelder moet al vertrekken bij het Egyptische Pyramids en heeft een voorstel op zak van de Great Old, voor meerdere seizoenen.

Hij zal dan natuurlijk moeten inleveren, maar als hij akkoord gaat met de voorwaarden kan er verder worden gewerkt aan de deal. Pyramids betaalde in januari nog zo’n zes miljoen euro voor Benavente, maar veel succes kon hij er nog niet beleven. Bij Charleroi was de kleine spelmaker goed voor 29 goals en 10 assists in 102 duels.