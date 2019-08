Limburgs recreatiedomein met vijvers en zwembaden moet dicht: al jaren niet in orde met vergunningen

Zonhoven - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag beslist om de zwembaden en het vijvercomplex van recreatiedomein Heidestrand in Zonhoven te sluiten. De uitbater hield het waterrecreatiegebied jarenlang open zonder de vereiste vergunning.

Het waterrecreatiegebied Heidestrand met camping, zwembad en vijvers kreeg in 1992 een milieuvergunning klasse 1 voor een periode van twintig jaar, maar in 2012 verzuimde de zaakvoerder een verlenging van de milieuvergunning aan te vragen. Sindsdien wordt het Heidestrand zonder de vereiste vergunning uitgebaat.

Op zijn proces in juni probeerde de uitbater de strafrechter ervan te overtuigen dat hij bezig is met een driestappenplan om alles geregulariseerd te krijgen. “We vragen de rechtbank daarom om een uitstel om de afloop af te wachten inzake de regularisatie,” vroeg advocaat Greet Schreurs namens de uitbater van Heidestrand.

Maar voor de rechtbank was de maat blijkbaar vol. Ook het openbaar ministerie had er schoon genoeg van en had zelfs een bijkomende dagvaarding uitgestuurd. “Men kabbelt maar zonder vergunning voort,” aldus de procureur.

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft nu een vermogensvoordeel van 127.978 euro verbeurd verklaard. De uitbater is veroordeeld tot een geldboete van 28.000 euro waarvan de helft met uitstel. De nv Heidestrand zelf kreeg een geldboete van 56.000 euro. Op het niet naleven van het exploitatieverbod staat een dwangsom van 250 euro per dag. Het grote zwembad van 450 vierkante meter, het peuterbad van 25 vierkante meter, het bad rond de duiktoren en de waterrecreatiezone met vijver mogen dus niet worden uitgebaat totdat men met alle vergunningen in orde is.

Volgens de rechtbank zou het niet opleggen van een exploitatieverbod betekenen dat beklaagden ongestoord hun activiteiten kunnen verderzetten. De uitbater, een zestigjarige man uit Zonhoven, kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis.