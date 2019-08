Elke maand wordt een vrouw ouder dan 49 jaar voor het eerst moeder. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, waarover we vandaag berichtten. We zijn op zoek naar vrouwen die na hun 49ste of zelfs later hun eerste kind hebben gekregen en daarover willen vertellen.

Bent u zo’n moeder of kent u er een? Laat het ons weten op wim.dehandschutter@nieuwsblad.be en vermeld de contactgegevens.

