“Scheepswerf van Titanic bijna ten onder”

De Noord-Ierse scheepswerf waar de Titanic is gebouwd, staat op het punt failliet te gaan. Harland and Wolff Heavy Industries bouwde na de Titanic-ramp nog jaren schepen, maar legde zich later meer toe op windturbines en het repareren van schepen en olieplatformen. Het bedrijf heeft alle resterende 130 medewerkers boventallig verklaard, meldden Britse media.

De scheepsbouw is nagenoeg geheel verdwenen uit Noord-Ierland. Ooit werkten er nog 35.000 mensen bij Harland and Wolff Heavy Industries. De werf heeft al jaren financieel moeilijk en is door de Noorse eigenaar, Dolphin Drilling, in de verkoop gezet.

Mogelijke kopers zouden pas willen toeslaan na een faillissement, om met een propere lei te kunnen beginnen. De werknemers van Harland and Wolff Heavy Industries voeren al meer dan een week actie.