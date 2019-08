Topman van Voka krijgt 16.000 euro boete voor verhuur krotwoningen

Heusden-Zolder - Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kamer van Koophandel Limburg, is maandag door de Hasseltse rechtbank veroordeeld tot een geldboete van zestienduizend euro. De man verhuurde een pand in Heusden-Zolder, dat eigendom was van zijn bejaarde moeder, maar de twee wooneenheden die erin ondergebracht waren, voldeden niet aan de nodige vereisten. Volgens de wooninspectie bestond er onder meer risico op CO-vergiftiging en was er schade door opstijgend vocht in de wc.

De Vlaamse wooninspectie had al langer een procedure ingeleid tegen Leten. Het huis van zijn moeder, die in een rusthuis verblijft, was in twee wooneenheden opgedeeld. In de twee wooneenheden in de Vunderstraat in Heusden-Zolder werden in totaal 53 strafpunten genoteerd. Dat gebeurde tussen oktober 2016 en oktober 2017. Een gasfles was onregelmatig aangesloten op een fornuis, er was geen rookmelder, de dakisolatie bleek gebrekkig en een toilet was niet in orde.

De openbaar aanklager had op het proces in juni een verbeurdverklaring gevraagd van 9.420 euro huuropbrengsten, maar de rechtbank is niet op die eis ingegaan. De huurgelden kwamen immers rechtstreeks op de rekening van zijn moeder terecht.

Binnen de tien maanden moet de gedelegeerd bestuurd het pand herbestemmen of afbreken, zoniet volgt er een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. Voor de strafmaat hield de rechtbank rekening met het gunstig gerechtelijk verleden en anderzijds met het feit dat hij bewoners in gevaar bracht en misbruik maakte van de kwetsbare positie van de huurders.