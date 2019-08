“Keer terug naar uw eigen land”: De Lijn onderzoekt vermeend racisme van Gentse buschauffeur

Gent - De Lijn is een onderzoek gestart naar een buschauffeur die zich vorige week woensdag aan de Gentse Korenmarkt racistisch zou hebben uitgelaten tegen een jong meisje met buitenlandse roots.

Het meisje kwam met haar arm klem te zitten tussen de deuren van de bus. Een reiziger verklaarde op sociale media dat hij de chauffeur hoorde zeggen dat ze beter zou teruggaan naar haar eigen land. Uiteindelijk ging de deur van de bus open en kon het jonge slachtoffer zich bevrijden. De passagier diende nadien klacht in bij De Lijn.

Woordvoerster Sonja Loos bevestigt dat er een onderzoek loopt naar het gedrag van de buschauffeur. “De Lijn tolereert geen racisme. Passagier en chauffeurs moeten op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We gaan ook naar het verhaal van de chauffeur luisteren. Eens we de resultaten van het grondig onderzoek kennen, zullen we gepaste maatregelen nemen.”

Klem

Hoe kan een passagier klem komen te zitten tussen de deuren? Ook dat wordt volgens Loos onderzocht. “Normaal is er een beveiligingssysteem aan de deuren waardoor die niet sluiten als er een persoon of een voorwerp staat. Misschien was de afstelling van het systeem niet meer zo goed of ligt een andere oorzaak aan de basis van het incident. Dat wordt onderzocht”, besluit Loos.