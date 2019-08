Eerste lachgaswinkel van Europa opent deuren op amper uur van Belgische grens: “Niet wenselijk”

De allereerste lachgaswinkel van Europa opende vrijdag de deuren in Venray, een Nederlands dorp in de provincie Limburg. Klanten kunnen er een ballonnetje en een drankje kopen. De nieuwe zaak kreeg heel wat mediabelangstelling, maar het gemeentebestuur is niet blij.

Vijf euro voor een ballonnetje (inclusief drankje) en 12,5 euro voor drie. Dat staat te lezen op de vitrine van ‘Valse lucht’, de allereerste lachgaswinkel van Europa. In de zaak van Mathieu Hölzken staan dertig bioscoopstoelen waarin klanten “onderuit kunnen zakken tijdens het inhaleren”, zo luidt het. Het gas, dat al langer als partydrug gebruikt wordt en een korte roes veroorzaakt, mag wel alleen in de winkel zelf genuttigd worden.

Volgens Hölzken speelt hij in op een trend. “De helft van de Nederlandse jeugd heeft al ballonnetjes geprobeerd”, zegt hij.

“Geen wettelijk kader”

Het gemeentebestuur is niet blij met het initiatief en heeft de winkel zelfs proberen tegen te houden. Tevergeefs. “Met het oog op de openbare orde en de volksgezondheid is deze zaak niet wenselijk”, zo luidde het. “Maar we hebben geen wettelijk kader om de winkel tegen te houden.”

Hölzken is echter vastbesloten om het negatieve imago van zich af te schudden. “Er is natuurlijk een hoop ophef over lachgas, maar wij willen laten zien dat je ook op een verantwoordelijke manier een ballonnetje kan nemen. Het ligt eraan hoeveel je gebruikt, hé. Als iemand in de kroeg in anderhalf uur vijftig biertjes opdrinkt, is dat ook niet slim. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet.”