Camerabeelden tonen aan dat schutter Dayton al na 30 seconden werd uitgeschakeld: “Drama had veel erger kunnen zijn”

Connor Betts, de schutter die zaterdag een bloedbad veroorzaakte in Dayton (Ohio) werd al na amper 30 seconden uitgeschakeld door de politie, zo is te zien op beelden van beveilingscamera’s in de buurt. In die korte tijdspanne vielen er 9 dodelijke slachtoffers en 27 gewonden. “Maar het drama had nog veel erger kunnen zijn.”

Toen de 24-jarige Betts zaterdagavond het vuur opende op een drukke bar in het Oregon District in Dayton, ontstond er paniek, chaos. Tal van mensen liepen weg, anderen probeerden beschutting te zoeken binnen in een van de vele horecazaken in de straat om aan de kogelregen te ontsnappen, zo is te zien op de beelden.

Er vielen uiteindelijk 9 dodelijke slachtoffers en 27 gewonden. Gelukkig was de politie (toevallig) in de buurt en werd er snel ingegrepen. Zeer snel zelfs, op de camerabeelden is te zien dat de agenten al na 20 seconden de confrontatie met Betts aangaan. 10 seconden later, net voordat hij een nachtclub vol gevluchte mensen wil binnenrennen, schieten de agenten hem dood. Op dat moment had Betts al tientallen kogels afgevuurd. “Onze agenten hoorden geweerschoten en zagen mensen in paniek wegrennen”, aldus politiechef Richard Biehl. “Ze besloten om meteen in te grijpen. Het drama had veel erger kunnen zijn.”

Het is nog altijd niet duidelijk waarom Betts overging tot zijn moordtocht. Onder meer zijn eigen zus Megan (22) kwam om het leven bij het drama. Van de 27 gewonden liggen er nog 9 in het ziekenhuis.