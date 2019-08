Antwerp en AA Gent weten wie hen de weg verspert als ze laatste voorronde Europa League halen

AA Gent treft het Kroatische Rijeka of het Schotse Aberdeen als het de laatste voorronde van de Europa League haalt. Als Antwerp kan doorstoten in Europa, speelt het tegen het Oekraïnese Mariupol of het Nederlandse AZ Alkmaar. Dat werd maandagmiddag geloot in het Zwitserse Nyon.

Zowel AA Gent als Antwerp waren reekshoofd bij de loting. The Great Old ontliep zware tegenstanders als Spartak Moskou of het Franse Straatsburg bij de loting, voor AA Gent behoorde het Griekse AEK Athene ook tot de mogelijke tegenstanders.

Beide Belgische clubs moeten wel nog eerst aan de bak in de derde voorronde. AA Gent speelt daarin tegen het Cypriotische AEK Larnaca. La Gantoise trekt donderdag naar Cyprus, de week nadien volgt de return in de Ghelamco Arena. Gent haalde het eerder in de tweede voorronde al bij al vlot van het Roemeense Viitorul Constanta.

Als Antwerp de poorten naar de poules wil openbeuken, moet het eerst voorbij Plzen in de derde voorronde. Donderdag zakt het Tsjechische team naar het Koning Boudewijnstadion af, waar Antwerp zijn Europese wedstrijden dit seizoen zal afwerken. De return volgt een week later in Tsjechië.