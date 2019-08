In de provincie Hubei, in het centrum van China, heeft een plotse overstroming het leven gekost aan twaalf mensen. Er is ook één persoon vermist. Dat heeft de staatszender CCTV zondagavond meegedeeld.

De hevige regenval had zondag tot een overstroming geleid in de Duobi-kloof, een van de toeristische trekpleisters in de provincie. Er moesten 61 mensen gered worden, meldt CCTV.