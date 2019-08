Clement over komst Simon Mignolet: “Eerste wat ik deed was Horvath bellen”

Dinsdag begint Club Brugge tegen Dinamo Kiev aan zijn pad naar de Champions League. Maar dat was natuurlijk niet het nieuws van de dag. Clement en Vormer mochten vooral komen babbelen over dé transfer van deze zomer: Simon Mignolet. “Het was geen prioriteit, wel een opportuniteit op de markt. Horvath krijgt enkele dagen om dit te laten bezinken”, aldus Clement.

Clement: “Eerste wat ik gedaan heb, is Horvath gebeld”

Amper vragen over Dinamo Kiev deze middag in Westkapelle. Rode Duivel Mignolet was logischerwijs het gespreksonderwerp tijdens de persbabbel met Clement en Vormer daags voor de kwalificatiematch in de Champions League. Clement hoorde gisterenavond pas dat de overgang effectief rond zou komen, maar wist wel dat Club bezig was met het dossier.

“Ik was niet verrast, maar zoiets tot realiteit brengen is nog iets anders”, vertelde de coach, die ook meteen de keerzijde van de komst van Mignolet ter sprake bracht. “Het eerste wat ik gedaan heb, is Horvath gebeld. Want zo’n transfer heeft twee verhalen: iemand die héél graag naar Club komt, en een speler die zeer teleurgesteld zal zijn. Ethan heeft uiterst professioneel gereageerd naar zowel zijn collega’s en het bestuur. Daarom wordt hij hier zo hard geapprecieerd. Maar dit is nu eenmaal profvoetbal.”

Dat Mignolet meteen titularis wordt, hoeft geen twijfel. “Of Ethan zich neer kan leggen bij een invallersrol? We gaan hem een paar dagen de tijd geven om dit te laten bezinken. Emotioneel reageren is nu niet de beste oplossing. Hij moet zijn tijd nemen, maar ik weet dat ik kan rekenen op Ethan.”

Clement gaf ook nog mee dat een nieuwe doelman eigenlijk geen prioriteit was. “Mignolet was een opportuniteit op de markt. Zo’n transfer hangt af van een aantal factoren die de laatste tijd in ons voordeel vielen. En dan moet je snel handelen.”

Mignolet

Clement wou evenwel nog niet bevestigen dat Mignolet morgenavond speelt tegen Dynamo Kiev. “Ik heb nog meer dan 24 uur om die knoop door te hakken”, zegt hij .

Vormer: “Heel knap werk van het bestuur”

Ook kapitein Ruud Vormer stond de pers te woord. Hij was logischerwijs opgetogen over de komst van de nieuwe doelman. “Met Simon staan we er heel goed voor”, klonk het.

“Dit is heel positief. Het is een jongen met bakken ervaring in de Premier League bij Liverpool en ook Sunderland. Je kan eigenlijk niets slecht zeggen over die transfer.”

Naar eigen zeggen was de aanvoerder ook niet meteen verrast toen hij het nieuws hoorde. “Club heeft goed verdiend deze zomer, toch?”, gekscheerde hij. “Neen, niet veel mensen hadden dit verwacht. Ik ook niet. Dit is heel knap werk van ons bestuur.”

Om dan snel over te gaan tot de orde van dinsdag: Dinamo Kiev. Volgens Vormer hebben de spelers een goed beeld van wat hen morgen te wachten staat. “Een jong team met veel beweging en veel individuele kwaliteit. We zullen top moeten zijn”, stelde hij. “Of de Champions League haalbaar is? Ik heb Basel gezien tegen PSV, en ook dat is een goed team. Maar laat ons eerst maar beginnen met de Oekraïners. Dat wordt moeilijk genoeg.”

Volgens Vormer is de kwalificatiewedstrijd van dinsdagavond ook de eerste echte waardemeter voor zijn Club Brugge. “We hebben twee goede matchen gespeeld, maar wel tegen twee mindere tegenstanders. Dinsdag zullen we weten waar we staan. Al heb ik er wel een goed gevoel bij, ook met wat ik zie op training. We gaan gewoon proberen winnen.”

