Twee voetgangers gewond door ‘zieke hond’ in auto

Antwerpen - Op de Plantinkaai in Antwerpen zijn zondagavond twee voetgangers gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto’s.

De voetgangers staken over aan het zebrapad, een eerste wagen stopte om hen voorrang te verlenen. “Een tweede chauffeur, die naar eigen zeggen afgeleid was omdat haar hond onwel was geworden, had niet gezien dat de wagen voor haar was gestopt en reed achteraan in op het voertuig”, zegt de politie.

Door de klap schoot de voorste wagen vooruit het zebrapad op, de twee voetgangers werden geraakt. De man van 72 en vrouw van 67 kwamen door de aanrijding ten val en raakten gewond. De dame met de hond had te veel gedronken. “Ze blies ‘alarm’ tijdens haar ademtest”, zegt de politie.