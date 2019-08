Hij ruikt je op tientallen meters afstand en achtervolgt je: reuzenteek nu ook opgedoken nabij Belgische grens

Na de verovering van Duitsland en Frankrijk lijkt de reuzenteek nu ook op weg naar België. Exemplaren van de soort werden gevonden in Luxemburg, op enkele tientallen kilometers van de Belgische grens.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwde deze lente nog voor de komst van de reuzenteek, nadat de soort voor het eerst kon overwinteren in Duitsland. Nu blijkt dat exemplaren van de hyalomma marginatum zijn opgedoken in het Luxemburgse Dudelange, op enkele tientallen kilometers van de Belgische grens. Dat bevestigt de Luxemburgse gezondheidsinspectie.

De soort is afkomstig uit Noord-Afrika, Turkije en Zuid-Europa, en hebben warme temperaturen nodig om te overleven. Vermoedelijk zijn ze op de rug van trekvogels tot bij ons meegereisd. Eenmaal ze hier zijn, nestelen ze zich graag in paarden.

Reuzenteken kunnen tot drie keer groter worden dan gewone teken, kunnen menselijke aanwezigheid ruiken tot op tientallen meters afstand, en hun doelwit gedurende tien minuten volgen over afstanden tot 100 meter. Ze kunnen niet alleen de ziekte van Lyme dragen, maar bijvoorbeeld ook het Krim-Congovirus, dat hemorragische koorts veroorzaakt en dodelijk kan zijn.

“Eén vrouwtje kan makkelijk 3.000 eitjes leggen”, weet Arnoud Albersbergh van reisapotheek Care Plus. “Als de helft daarvan vrouwtjes zijn, en die moeten zich allemaal voeden met bloed om eitjes te kunnen maken, dan kunnen we er snel last van krijgen.” Wat ertegen te doen? “Een kip nemen. Die pikt de teken wel uit je tuin. En wat ook helpt, is je gazon kort houden. Daar houden teken niet van.”