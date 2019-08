Personeel in gevangenis Brugge gaat terug aan het werk

Brugge - Het personeel van de gevangenis in Brugge gaat stilaan terug aan het werk volgens het normaal regime. Dat meldt de socialistische vakbond ACOD. Nadat een gedetineerde eind juli drie cipiers zwaar toetakelde, schakelde het personeel over op minimaal regime. Na overleg maandag ziet het er naar uit dat er een akkoord is bereikt en dat het personeel vanaf dinsdag opnieuw volledig aan het werk gaat.

Het personeel van de afdeling Hoge Veiligheid, waar het incident plaatsvond, ging meteen na het incident over op minimaal regime. Dat wil zeggen dat de acht gedetineerden op die afdeling hun cel niet mochten verlaten. Ze kregen geen bezoek, wandeling of douches.

Maandag werd een volledige voormiddag overlegd tussen de lokale directie, de vakbonden en het personeel. Er werd tegemoetgekomen aan de eis van het personeel om ‘gevaarlijkste gevangene’ Ringo D. over te plaatsen naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent. Dat gebeurt donderdag in plaats van eind augustus zoals eerst beloofd. Daarom gaat het personeel nu geleidelijk terug aan de slag. “Vanaf dinsdag zullen alle afdelingen weer volgens de normale dagshifts werken”, aldus Kris Crevits van het ACOD.

De gedetineerde heeft een verleden van agressie tegen medegedetineerden en gevangenispersoneel op de afdeling Hoge Veiligheid van de gevangenis van Brugge.

In november 2018 heeft een rechter daarom beslist dat hij geïnterneerd moet worden. De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) wees hem in maart 2019 toe aan het Gentse FPC, maar in april kreeg die beslissing een prioritaire status. Toch liet de plaatsing op zich wachten omdat het FPC Gent tijd nodig had om de intakeprocedure grondig uit te voeren.