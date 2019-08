SP.A-ondervoorzitter Stephanie Van Houtven (36) stopt met politiek

Nationaal SP.A-ondervoorzitter en Borgerhouts districtsschepen Stephanie Van Houtven neemt afscheid van de actieve politiek en wil haar carrière “een nieuwe wending” geven. Dat meldt Van Houtven zelf in een persbericht. Het SP.A-ondervoorzitterschap kwam sowieso weldra vrij in het kader van de voorzittersverkiezingen die de partij dit najaar organiseert.

De 36-jarige Van Houtven was bij de voorbije federale en Vlaamse verkiezingen al geen kandidaat meer en wil zich naar eigen zeggen “professioneel heroriënteren”. Dat kan alleen als ze volledig afscheid neemt van de actieve politiek, vindt ze. “Ik ben een ambitieuze dame en wil verdere professionele horizonten ontdekken”, stelt Van Houtven. “Ik heb altijd gezegd dat een politieke carrière voor mij per definitie eindig is. Ik geef mijn mandaat als districtsschepen terug aan de partij en zal eveneens ontslag nemen uit de Borgerhoutse districtsraad.” Ze wil wel actief blijven in maatschappelijke initiatieven in haar district.

Van Houtven was in de vorige legislatuur nog districtsburgemeester van Borgerhout van 2016 tot 2018. Sinds juni 2015 is ze ook nationaal ondervoorzitter van SP.A, als voormalige ‘running mate’ van huidig voorzitter John Crombez.