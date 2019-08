Ferrari boos op modeontwerper voor sexy Instagram-post

De foto in kwestie Foto: Instagram

Zomaar een foto met een Ferrari op Instagram plaatsen? Dat mag niet van het automerk. Daar kwam de Duitse modeontwerper Philipp Plein onlangs achter toen hij een brief van het advocatenkantoor van Ferrari kreeg.

Als je een Ferrari hebt, dan is de kans groot dat je die aan de wereld wilt laten zien. Maar volgens het Italiaanse bedrijf doe je ook na je aankoop niet zomaar met je nieuwe wagen wat je wil, zoals een foto met je nieuwe aanwinst maken als het resultaat niet in lijn ligt met het imago dat Ferrari in gedachten heeft.

De Duitse modeontwerper Philipp Plein heeft een appelgroene Ferrari 812 Superfast waar hij erg trots op is: de auto is veelvuldig te zien op zijn Instagram-account. Maar de foto’s met schaars geklede dames en designersneakers die Plein op Instagram plaatste, past blijkbaar niet in het plaatje van Ferrari. Dus stuurde het merk hun advocatenkantoor achter de designer aan.

In brief wordt Plein gesommeerd om de foto’s met de Ferrari binnen 48 uur te verwijderen, omdat ze het merk beschadigen. Tot woede van de Duitser, die de brief samen met zijn verontwaardigde reactie op Instagram plaatste. Plein vindt het naar eigen zeggen “vreemd dat een merk als Ferrari het aandurft om goede klanten zo te benaderen en te behandelen”.

