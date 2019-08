Het mysterie van de sabotage van Doel: na vijf jaar is dader nog altijd niet ontmaskerd en mogelijk zelfs nog werkzaam in kerncentrale

Beveren-Waas -

Exact vijf jaar geleden werd de stoomturbine in Doel 4 naar de vaantjes geholpen. Niet door een ongeluk maar door sabotage. Na al die tijd blijft het een mysterie wie er verantwoordelijk was voor de feiten en dat baart zorgen. Het is namelijk goed mogelijk dat de dader nog altijd werkzaam is in de kerncentrale.